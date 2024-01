Landgericht Köln

Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist verurteilt worden (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Drach in den Jahren 2018 und 2019 Geldtransporter in Köln, am Flughafen Köln-Bonn sowie in Frankfurt am Main überfallen hatte. Dabei hatte er auch auf Sicherheitsleute geschossen. Deswegen wurde er unter anderem auch des versuchten Mordes für schuldig befunden.

Mit dem Urteil entsprach das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Drach gilt als einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands. Im Jahr 1996 war er maßgeblich an der Entführung des Mäzens Jan Philipp Reemtsma beteiligt.

