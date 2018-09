Referenden in der Schweiz

In der Schweiz haben die Bürger heute über mehrere Initiativen zu Fahrradwegen und Lebensmitteln abgestimmt.

Der Gesetzentwurf zur besseren Bundesunterstützung für regionale Fahrradwege dürfte Hochrechnungen zufolge angenommen werden. Dem Umfrageinstituts GfS zufolge liegt die Zustimmung für die "Velo-Initiative" bei 72 Prozent. Vorgesehen ist, dass die Regierung in Bern Maßnahmen für regionale Fahrradwege unterstützt und koordiniert. Das könnte beispielsweise mit landesweiten Standards für die Strecken oder mit Geodaten für Karten und Apps geschehen.



Die beiden Initiativen zur Ernährung sind den Hochrechnungen zufolge dagegen durchgefallen. Die Zustimmung zur "Fair-Food-Initiative" für nachhaltig produzierte Lebensmittel liegt demnach bei 38 Prozent, die Zustimmung zur "Initiative Ernährungssouveränität" für eine grundsätzliche Neuausrichtung der Agrarpolitik bei 30 Prozent. Mit letzterem Vorstoß sollten unter anderem höhere Preise zugunsten der Bauern erreicht werden.



Im Kanton St. Gallen konnten die Bürger zudem über ein Burka-Verbot in der Öffentlichkeit abstimmen. Zwischenergebnissen zufolge gab es eine Zweidrittelmehrheit für ein solches Verbot. Die Wahllokale waren bis 12 Uhr am Mittag geöffnet.