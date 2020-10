Referendum in Chile

Beim Referendum in Chile deutet sich ein klarer Sieg der Befürworter einer neuen Verfassung an.

Nach der Auszählung in rund der Hälfte der Wahllokale lagen sie mit etwa 78 Prozent in Führung. Insgesamt waren knapp 15 Millionen Menschen aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob die Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur ersetzt werden soll. Dies gehörte zu den Kernforderungen der Demonstranten, die vor einem Jahr wochenlang gegen die Regierung auf die Straße gingen.



Der konservative Präsident Piñera sprach von einem Sieg für die Demokratie und die Einigkeit. In zahlreichen Städten feierten die Menschen das Ergebnis auf den Straßen.



Im nächsten Jahr soll eine verfassungsgebende Versammlung gewählt werden, die den neuen Text ausarbeitet. Darüber soll dann die Bevölkerung abstimmen.

