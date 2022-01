Die Flagge des Kosovo (imago)

Aufgerufen zu dem Referendum sind etwa 6,5 Millionen Menschen. Es geht um die Besetzung von Gerichten und Staatsanwaltschaften. Das bisherige Verfahren war unter anderem von der EU als zu anfällig für politische Einflussnahme kritisiert worden. Für die Änderung der serbischen Verfassung genügt die einfache Mehrheit. Die Wahllokale schließen in einer Stunde. Ergebnisse werden für morgen erwartet.

Das Abstimmungsverfahren war überschattet vom politischen Konflikt Serbiens mit der ehemaligen Provinz Kosovo. Die serbische Führung erkennt das Kosovo nicht als eigenständigen Staat an. Für die mehr als 100.000 Serben dort sollten aber eigene Wahllokale errichtet werden. Die kosovarische Führung untersagte dies und verwies auf die Möglichkeiten der Briefwahl und der Stimmabgabe im serbischen Verbindungsbüro in der Hauptstadt Pristina. An der Grenze ließ die Regierung Lieferungen von Stimmzetteln aus Serbien beschlagnahmen.

Vor 14 Jahren hatte sich das Kosovo für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Staaten, darunter Deutschland, erkennen das Land seither als eigenenständigen Staat an.

