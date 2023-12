Südamerika

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hält eine Rede während der Abschlusskampagne zum geplanten Referendum über das umstrittene Essequibo-Territoriums das von Guyana verwaltet und kontrolliert wird, aber von Venezuela beansprucht wird. (AP / Matias Delacroix)

Damit will die Regierung den Anspruch auf die an Erdöl und anderen Ressourcen reiche Region Essequibo unterstreichen. Venezuela reklamiert das Gebiet seit mehr als einem Jahrhundert für sich. Die Region Essequibo macht gut zwei Drittel des Staatsgebiets des Nachbarlandes aus.

Guyana prangert das Referendum im Nachbarland als existenzielle Bedrohung an. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag appellierte an Venezuela, nichts zu unternehmen, was die Beziehung zu Guyana gefährdet.

