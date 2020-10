Beim Referendum in Chile deutet sich ein klarer Sieg der Befürworter einer neuen Verfassung an.

Nach der Auszählung fast aller Wahllokale liegen sie mit etwa 78 Prozent in Führung. Insgesamt waren knapp 15 Millionen Menschen aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob die Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur ersetzt werden soll. Der konservative Präsident Piñera sprach von einem Sieg für die Demokratie. In zahlreichen Städten feierten die Chilenen das Ergebnis auf den Straßen. Zehntausende kamen in Santiago zusammen, sie brannten Feuerwerken ab und stießen Jubelgesänge an.



Der aktuelle Verfassung stammt noch aus der Zeit des Diktators Augusto Pinochet in den 80er Jahren. Auslöser des Referendums waren - vor dem Hintergrund einer angespannten wirtschaftlichen Lage - massive und oft gewalttätige soziale Proteste im vergangenen Jahr.



Im kommenden April soll eine verfassungsgebende Versammlung aus 155 Mitgliedern aufgestellt werden, die je zur Hälfte von Männern und Frauen besetzt wird. Das Gremium hat dann ein Jahr Zeit für seine Arbeit. Danach soll es eine Volksbefragung über die neue Verfassung geben.



Viele Wähler verbinden die neue Verfassung mit der Hoffnung, dass dem in Chile praktizierten, vergleichsweise ungezügelten Kapitalismus Schranken in Form von mehr Rechten bei der Gesundheitsversorgung, den Renten und der Bildung auferlegt werden. Zu den Wünschen gehört auch eine Reform der privatisierten Wasserversorgung. Diese hat derzeit zur Folge, dass Kleinbauern zum Teil einen erschwerten Zugang zu der Ressource haben. Zudem soll die Minderheit der indigenen Mapuche anerkannt werden.

