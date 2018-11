Neukaledonien bleibt ein Teil Frankreichs. Auf der Inselgruppe im Pazifik - 18 000 Kilometer entfernt von Paris - entschied sich am Sonntag eine Mehrheit der Bevölkerung klar gegen die Unabhängigkeit.

Nach Berichten einheimischer Medien stimmten bei dem Referendum knapp 57 Prozent gegen die Unabhängigkeit. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 80 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 175.000 der 280.000 Bewohner der Inselgruppe im südlichen Pazifik.



Frankreichs Präsident Macron begrüßte das Votum. Er wandte sich in einer Fernsehansprache aus Paris an die Neukaledonier und sagte, der Dialog sei der einzige Weg in die Zukunft. Gewonnen habe der seit mehr als 20 Jahren laufende Friedensprozess auf der Inselgruppe. Verloren hätten dagegen alle Versuche, Hass, Gewalt und Angst zu verbreiten. Der französische Premierminister Philippe will Vertreter des Territoriums vor Ort treffen, um über die zukünftigen Beziehungen zu beraten.



Das Ergebnis bedeutet vor allem für die Bevölkerungsgruppe der Kanaken - Neukaledoniens Ureinwohner - eine große Enttäuschung. Von ihnen hoffen viele seit langem auf einen eigenen Staat. In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder politische und soziale Spannungen in Neukaledonien, das als "letzte Kolonie Frankreichs" bezeichnet wird. Vor allem die indigene Bevölkerung, die Kanaken, leiden bis heute unter Benachteiligungen, was etwa den Zugang zu Bildung oder Verdienstmöglichkeiten betrifft. Ursprünglich hatte das Referendum bereits 1998 stattfinden sollen, wurde aber nicht zuletzt wegen teils bürgerkriegsähnlicher Auseinandersetzungen mehrfach verschoben. Aktuell sind noch knapp 40 Prozent der Bevölkerung Kanaken.



Das Nein zur Unabhängigkeit fiel allerdings weniger deutlich aus wie von vielen erwartet. Die Niederlage bedeutet nun nicht, dass die Hoffnung der Separatisten endgültig gestorben ist. Bis 2024 sind nach früheren Abmachungen mit Paris noch zwei weitere Volksabstimmungen möglich.



Neukaledonien wurde 1853 französische Kolonie, hat inzwischen aber eine weitreichende Autonomie.