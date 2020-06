Die Menschen in Russland sollen Ende dieses Monats über die geplanten Verfassungsänderungen abstimmen.

Diesen Termin kündigte Präsident Putin in Moskau an. Das urprünglich für Mitte April angesetzte Referendum war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Um Andrang und Ansteckungsgefahren in den Wahllokalen zu vermindern, sollen die Stimmen sechs Tage lang abgegeben werden können.



In dem Entwurf für die neue russische Verfassung sind unter anderem größere Machtbefugnisse für den Staatspräsidenten vorgesehen. Sie würden Putin die Möglichkeit geben, bis 2036 im Amt zu bleiben.