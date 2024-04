Nord-Kosovo

Ein Wahllokal beim Referendum im Nordkosovo - es geht um die Absetzung albanischstämmiger Bürgermeister. (dpa / AP / Bojan Slavkovic)

Die Abstimmung findet in mehreren überwiegend von Serben bewohnten Städten statt. Dort hatte sich die Bevölkerung bei den Kommunalwahlen vor einem Jahr aus Protest mehrheitlich enthalten, so dass oft albanische Bürgermeister ins Amt gewählt wurden. Daraufhin kam es in vielen Städten zu Krawallen, als die Bewohner versuchten, die Sieger am Einzug ins Rathaus zu hindern.

Im Winter gelang es der größten serbischen Partei im Kosovo, Srpska lista, in mehreren Gemeinden genügend Unterschriften zu sammeln, um ein Referendum über die Absetzung der Bürgermeister zu fordern. Rund 47.000 Menschen sind bis zum Abend zur Abstimmung aufgerufen.

