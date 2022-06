Der kasachische Präsident Tokajew. (imago images / ZUMA Press)

Diese schränken die Macht des Präsidenten ein. So ist es beispielsweise Verwandten des Staatschefs künftig nicht mehr möglich, hohe Regierungsämter in der ehemaligen Sowjetrepublik auszuüben. Die Regelung betrifft sowohl den amtierenden Präsidenten Tokajew als auch seinen Vorgänger Nasarbajew. Letzterem wird durch das Referendum auch der Ehrentitel "Führer der Nation" entzogen, der ihm in der Vergangenheit auch nach seinem Rücktritt Einfluss auf die Politik gewährt hatte.

Anfang Januar war es in Kasachstan zu sozialen Protesten und Ausschreitungen gekommen. Diese wurden niedergeschlagen. Zur Bekämpfung der Unruhen waren unter anderem Truppen des von Russland dominierten Militärbündnisses OKVS kurzzeitig in das zentralasiatische Land verlegt worden.

