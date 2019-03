Reflexion des Todes Light by Light

Sterben und Tod werden in unserer Gesellschaft meist verdrängt. Dabei, so die Komponistin Sarah Nemtsov, wäre es wertvoll, "die Schönheit des Alters, die Kraft des kranken Menschen mehr zu erkennen". Mit dem Ensemble Decoder hat sie ein Projekt begonnen, dass diese Auseinandersetzung anstoßen will.

Von Leonie Reineke

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek