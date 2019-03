Die europapolitischen Vorschläge der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer stoßen bei der Opposition auf Kritik.

Der Grünen-Politiker Giegold wandte sich insbesondere gegen den Vorschlag, mehr Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regierungen zuzulassen - und nicht nur auf EU-Ebene. Damit betreibe Kramp-Karrenbauer einen Traditionsbruch, der die EU auf Dauer schwächen könne, sagte Giegold.



Die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Weidel, erklärte, die Absage der CDU-Vorsitzenden an eine Vergemeinschaftung von Schulden sei unglaubwürdig. Denn in der Praxis unterstütze die CDU weiterhin die - so wörtlich - "Umverteilungspläne" von Frankreichs Präsident Macron. Auch die FDP-Politikerin Beer bemängelte einen - wie sie dem Deutschlandfunk sagte - "eklatanten Widerspruch" zwischen Kramp-Karrenbauers Worten und dem deutschen Regierungshandeln.



Kramp-Karrenbauer hatte in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" Vorschläge zu einer Reform der EU unterbreitet. Darin tritt sie den Forderungen des französischen Präsidenten Macron nach einer Europäisierung der Sozialsysteme und des Mindestlohns entgegen.