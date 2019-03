Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer erhält für ihre Vorschläge zu einer EU-Reform Rückendeckung von Bundeskanzlerin Merkel.

Der Aufschlag Kramp-Karrenbauers sei von allen Mitgliedern des Partei-Präsidiums begrüßt worden und stehe im Einklag mit den Gedanken der Kanzlerin, sagte CDU-Generalsekretär Ziemiak in Berlin. Kritik hingegen kam von der SPD und den Oppositionsparteien.



Kramp-Karrenbauer hatte in der Zeitung "Welt am Sonntag" eine Antwort auf die europapolitischen Vorstellungen des französischen Präsidenten Macron gegeben. Konkret wandte sie sich gegen ein einheitliches europäisches Sozialsystem. Ein Sprecher Macrons erklärte, es sei bemerkenswert, dass die CDU-Chefin nur in drei Punkten eine andere Stoßrichtung vertrete. Kramp-Karrenbauer selbst betonte auf Welt.TV, es gebe keinen Riss in den deutsch-französischen Beziehungen.