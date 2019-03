Die europapolitischen Vorschläge der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer stoßen parteiübergreifend auf Kritik.

Bundesjustizministerin Barley sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), sie finde es unangemessen, dass nur die CDU-Vorsitzende und nicht Bundeskanzlerin Merkel auf den Vorstoß des französischen Präsidenten Macron für eine Reform der EU reagiere. Auch inhaltlich habe sich Kramp-Karrenbauer brüsk verhalten, etwa bei Macrons Vorschlag für einen europäischen Mindestlohn, betonte die SPD-Politikerin. Der Grünen-Politiker Giegold wandte sich insbesondere gegen Kramp-Karrenbauers Vorstoß, mehr Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regierungen zuzulassen - und nicht nur auf EU-Ebene. Damit betreibe Kramp-Karrenbauer einen Traditionsbruch, der die EU auf Dauer schwächen könne, sagte Giegold.



Die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Weidel, erklärte, die Absage der CDU-Vorsitzenden an eine Vergemeinschaftung von Schulden sei unglaubwürdig. Denn in der Praxis unterstütze die CDU weiterhin die - so wörtlich - "Umverteilungspläne" von Frankreichs Präsident Macron. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Graf Lambsdorff bezeichnete das Europa-Konzept der CDU-Chefin als "eine fade Mischung altbekannter CDU-Positionen und vager Ankündigungen".