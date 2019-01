Vor einem Treffen zur Reform der Grundsteuer hat die Immobilienwirtschaft die Pläne von Finanzminister Scholz kritisiert.

Der Präsident des Lobbyverbands Zentraler Immobilien Ausschuss, Mattner, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Bürokratieaufwand sei kaum zu stemmen. Außerdem würde das Modell dazu führen, dass Bauherren nicht mehr in teuere Ballungsräume investierten. - Nach den Vorstellungen von Scholz soll sich die Grundsteuer künftig aus mehreren Faktoren zusammensetzen, unter anderem aus der Größe, der Nettokaltmiete und dem Baujahr.



Mattner befürwortete stattdessen ein Modell, das die Grundsteuer alleine nach der Wohn- und Grundstücksfläche berechnet. Auch die Länder Niedersachsen und Bayern befürworten dies. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Reform der Steuer verlangt, weil sie im Westen seit mehr als 50 und im Osten seit mehr als 70 Jahren nicht mehr angepasst wurde. Bundesfinanzminister Scholz berät am Nachmittag in Berlin mit seinen Länderkollegen über das Thema.