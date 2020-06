FDP, Linke und Grüne kritisieren die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Reform der Intensivpflege bei Patienten, die dauerhaft beatmet werden müssen.

Die drei Oppositionsparteien befürchten, dass die Betroffenen nicht frei darüber entscheiden können, ob sie zu Hause oder in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt werden. In einem gemeinsamen Antrag im Gesundheitsausschuss fordern sie, den Entwurf in wesentlichen Punkten zu ändern, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Spahns Pläne verletzten sowohl das im Grundgesetz garantierte Selbstbestimmungsrecht als auch die UNO-Behindertenrechtskonvention, zitieren die Zeitungen aus dem Änderungsantrag. Dem Gesetzentwurf zufolge soll künftig der Medizinische Dienst der Krankenkassen die Begutachtung der Patienten übernehmen. Kritiker sehen darin die Gefahr der Einflussnahme, weil die stationäre Unterbringung weniger koste als Intensivpflege zuhause.