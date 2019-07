Die Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Spahn zur Notfallversorgung in Deutschland haben unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Nach Ansicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist es höchste Zeit, die Rettungsstellen und Notaufnahmen der Kliniken zu entlasten. Bei einer Reform müsse man jedoch darauf achten, bereits funktionierende Strukturen nicht zu zerstören. Die Bundesärztekammer hingegen sieht Spahns Vorhaben kritisch. Für die anvisierte Reform seien weder genug Geld noch medizinisches Fachpersonal vorhanden.



Dem Gesetzentwurf zufolge soll bereits im Vorfeld telefonisch entschieden werden, ob Patienten in die Notaufnahme kommen müssen oder ob nicht ein zeitnaher Arzttermin ausreicht. Zudem soll es bundesweit so genannte Integrierte Notfallzentren in den Kliniken geben. Dort könnten Patienten entweder sofort in die Notaufnahme geschickt oder ambulant weiterbehandelt werden.