Die Bundesregierung will offenbar homosexuellen Männern die Blutspende erleichtern.

Wie das ZDF berichtet, plant die Regierung eine Reform des Transfusionsgesetzes. Demnach will sie die Zeit der Enthaltsamkeit - also die sogannte Rückstellfrist - deutlich verkürzen. Hintergrund ist, dass Schwule bisher nur Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang vor der Spende keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann gehabt haben - auch nicht, wenn der Sex geschützt war, also zum Beispiel Kondome benutzt wurden. Als Begründung für diese Regel wird angegeben, dass homosexuelle Männer ein generell erhöhtes Übertragungsrisiko für Infektionskrankheiten wie Aids hätten. Die aktuelle Regelung bedeutet unter diesen Vorgaben praktisch ein Blutspendeverbot für Schwule.

Zeit der Enthaltsamkeit verkürzen

Dem ZDF liegen nun Informationen vor, nach denen eine Reform des sogenannten Transfusionsgesetzes vorsieht, die Zeit der Enthaltsamkeit auf vier Monate zu begrenzen. Das Bundesgesundheitsministerium soll dieses Vorhaben unter anderem mit dem Robert Koch-Institut und weiteren Experten diskutieren. Die Neuregelung könnte dem ZDF zufolge ab Anfang November greifen.

Regelung auch für diverse Menschen

Zudem plane das Ministerium auch eine Regelung für Menschen mit diversem Geschlechtseintrag, um für sie Unsicherheiten über die Möglichkeit der Blutspende zu vermeiden. Bisher geht das genannte Gesetz nur von zwei Geschlechtern aus, nämlich männlich und weiblich.