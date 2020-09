Die Europäische Kommission will bei der Verteilung von Asylbewerbern offenbar verstärkt die Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten berücksichtigen.

In übereinstimmenden Medienberichten heißt es, der Vorschlag sehe keinen automatischen Verteilmechanismus mehr vor. Bei der Reform der Asyl- und Migrationspolitik sollen die EU-Staaten zwar in Ausnahmesituationen zur Aufnahme von Schutzbedürftigen verpflichtet werden. Grundsätzlich aber solle die Solidarität der Mitgliedsländer freiwillig bleiben. Auf diese Weise wolle Brüssel auch Staaten wie Polen oder Ungarn in das System integrieren. Beide Länder hatten bei der Aufnahme von Schutzsuchenden stets eine ablehende Haltung gezeigt. Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" soll zudem ein EU-Koordinator für Rückführungen eingerichtet werden. Ziel sei eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.



Den neuen Entwurf für die seit Jahren blockierte Reform der Asyl- und Migrationspolitik will die Europäische Kommission heute in Brüssel vorlegen. Anschließend sollen Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament folgen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.