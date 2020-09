Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne für eine neue europäische Asyl- und Migrationspolitik vor.

Kernstück der Vorschläge dürfte eine Reform des sogenannten Dublin-Systems sein, nach dem das Land der ersten Einreise für das Asylverfahren und die Unterbringung zuständig ist. Medienberichten zufolge will die Kommission bei der Verteilung von Asylbewerbern verstärkt die Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten berücksichtigen. So sei kein automatischer Verteilmechanismus mehr vorgesehen, heißt es. Zwar sollen die Staaten in Ausnahmesituationen zur Aufnahme von Schutzbedürftigen verpflichtet werden. Grundsätzlich aber solle die Solidarität der Mitgliedsländer freiwillig bleiben.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.