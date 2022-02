Versammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt (dpa/Andreas Arnold)

Die Mitglieder der Vollversammlung stimmten in Frankfurt am Main in erster Lesung für zwei Papiere, die zur Bearbeitung an ein zuständiges "Forum" des Synodalen Wegs überwiesen wurden. Konkret wird Papst Franziskus empfohlen, Änderungen der Aussagen zur Empfängnisverhütung sowie zur Homosexualität im Katechismus vorzunehmen.

So heißt es in den Beschlüssen, ausgelebte gleichgeschlechtliche Sexualität sei keine Sünde und sei nicht als in sich schlecht zu beurteilen. Zudem wird eine Weiterentwicklung des Verständnisses von ehelicher Liebe im Katechismus angemahnt. Die Empfängnisverhütung ist nach offizieller katholischer Lehre nur sehr eingeschränkt erlaubt.

In der Debatte wurde mehrfach die Meinung geäußert, dass die geltende katholische Sexualmoral kaum mehr etwas mit der Lebensrealität vieler Katholiken zu tun habe. Konservativere Kritiker warnten davor, die bestehende Lehre zu entwerten. Mehrere Bischöfe warnten vor einem Bruch mit der kirchlichen Lehre.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.