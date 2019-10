Der neue "Pflege-TÜV" in Deutschland ist heute gestartet. Danach wird jedes der mehr als 13.000 Heime in Deutschland künftig nach einem mehrstufigen System bewertet. So müssen die Einrichtungen etwa Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der Bewohner liefern oder wie mobil und selbständig die Pflegebedürftigen sind.

Ab November überprüft zudem der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Versorgungsqualität der Heime. Dabei wird durch einer Stichprobe von jeweils neun Bewohnern erhoben, wie gut sie versorgt werden. Neben einem Gespräch mit den Pflegebedürftigen und der Kontrolle ihres Pflegezustandes sollen auch Fachgespräch mit den verantwortlichen Pflegekräften geführt werden. Bis Ende 2020 soll jede Einrichtung in Deutschland einmal geprüft worden sein.

Spahn: "Altes System war leider eine Farce"

Das neue System löst Schritt für Schritt die bisherigen Pflegenoten ab. Sie galten als intransparent und wenig aussagekräftig. Letztlich werde mit dem neuen Pflege-TÜV auch die Pflegequalität verbessert, erklärte Monika Kücking vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Gesundheitsminister Spahn sprach von einem "Riesenschritt für mehr Vertrauen ins System". Der CDU-Politiker meinte, das alte Benotungssystem für Pflegeheime sei "leider eine Farce" gewesen.



Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, sprach von einem "guten Tag für all diejenigen, die sich fundiert und objektiv über Pflegeeinrichtungen informieren wollen". Vom Vermeiden von Stürzen bis zur Hilfe im Notfall würden die Ergebnisse künftig verständlich dargestellt. Damit werde Transparenz über die wahre Pflegequalität hergestellt.