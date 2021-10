Mit Gottesdiensten und Andachten haben evangelische Christen den Reformationstag gefeiert.

Beim zentralen Gottesdienst in der Schlosskirche zu Wittenberg stellte der Ratsvorsitzende, Landesbischof Bedford-Strohm, den Wert der Freiheit heraus. 500 Jahre nach der Reformation sei dies ein - Zitat - "Megathema" unserer Zeit. Am Reformationstag wird an die Anfänge der evangelischen Kirche erinnert. Der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther schlug der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 seine 95 kritischen Thesen zum damaligen Zustand der katholischen Kirche an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Er löste damit eine Reformationsbewegung aus.

