Bei den Feierlichkeiten zum Reformationstag haben evangelische Geistliche mehr Toleranz eingefordert.

Die stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, positionierte sich bei ihrer Ansprache in der Schlosskirche in Wittenberg gegen Ausgrenzung. Spuren von Menschenverachtung und Wut zögen sich durch Europa und die ganze Welt. Der Bischof der hannoverschen Landeskirche, Meister, äußerte seine Sorge über zunehmenden Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass. Der Berliner Bischof Dröge schlug mit Blick auf Übergriffe auf Juden vor, den Reformationstag als einen Tag der interreligiösen Verständigung zu begehen.



Am 31. Oktober erinnert die evangelische Kirche an die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers, mit der er im Jahr 1517 auf Missstände in der mittelalterlichen Kirche aufmerksam machte.