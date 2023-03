Synodaler Weg

Fünfte Synodalversammlung in Frankfurt am Main (dpa / Arne Dedert)

Die Vollversammlung verabschiedete in Frankfurt am Main einen theologischen Grundlagentext, der besagt, dass die Kirche Priester brauche, um die Botschaft von der Heiligkeit Gottes zu verkünden. Der Text erhielt eine Mehrheit von mehr als 88 Prozent der insgesamt 201 abgegebenen Stimmen. Das Papier mahnt zugleich, das Priestertum an sich bedeute keine Überlegenheit gegenüber anderen Gläubigen. In den Fragen des Pflichtzölibats und der möglichen Zulassung von Frauen zum Priesteramt spricht sich der Text für weitere Prüfungen durch Papst Franziskus aus.

Die letzte Versammlung des Synodalen Weges hatte am Nachmittag begonnen und dauert bis Samstag. Kleriker und Laien hatten den Reformprozess 2019 ins Leben gerufen. Auslöser war der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

