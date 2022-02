Lisa Kötter, Initiatorin von "Maria 2.0" (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Die Initiatorin der Bewegung, Kötter, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die heute beginnende Veranstaltung zum Synodalen Weg mit 230 Delegierten des Reformprozesses sei nicht mehr als ein symbolischer Akt. Wenn es um den Zugang für Frauen zu sakralen Ämtern gehe, um die Gleichberechtigung von Homosexuellen oder die Aufhebung des Zölibats könne man lediglich Dialogbereitschaft erwarten. Die Entscheidungsmacht bleibe bei den Bischöfen.

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hatte sich der Münchner Kardinal Marx dafür ausgesprochen, das Pflichtzölibat für Priester abzuschaffen. Eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle müsse an Reformen geknüpft sein, betonte er, es gehe um systemische Dinge, um Klerikalismus, Zölibat, Männer und Frauen. Marx war im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen selbst in die Kritik geraten, weil ihm in dem jüngsten Gutachten vorgeworfen wurde, nichts gegen die Täter unternommen zu haben.

