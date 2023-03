Telefonische Krankschreibung

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Ohne diese gehe es nicht mehr, sagte die Vizechefin des Deutschen Hausärzteverbandes, Buhlinger-Göpfarth, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dies gelte insbesondere in akuten Infektwellen, wie es sie in diesem Winter gegeben habe. Wer dieser Regelung jetzt den Stecker ziehe, gefährde die Versorgung und nehme in Kauf, dass die Hausarztpraxen immer weiter unter Druck gerieten. Der Gesundheitsexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Moorman, sprach von einer erfolgreichen Innovation, die die Politik beibehalten sollte.

Heute läuft die in der Pandemie eingeführten Sonderregelung aus, wonach man sich etwa mit Erkältungsbeschwerden ohne Praxisbesuch telefonisch arbeitsunfähig schreiben lassen konnte.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.