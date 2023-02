Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (pa/dpa/Uli Deck)

Das gab das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bekannt. Die Richter argumentierten, in den Landesgesetzen sei nicht genau genug geregelt, in welchen Fällen Daten weiterverarbeitet werden dürften. Beide Länder müssen nun Änderungen vornehmen. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf die Nutzung der Technik zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten.

Datenschützer kritisieren, dass komplexe Persönlichkeitsprofile erstellt werden oder Unbeteiligte ins Visier der Polizei geraten könnten.

