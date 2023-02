Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (pa/dpa/Uli Deck)

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Richter erklärten, in den Landesgesetzen sei nicht genau genug geregelt, in welchen Fällen Daten weiterverarbeitet werden dürften. Beide Länder müssen nun Änderungen vornehmen. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf die Nutzung der Technik zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Datenschützer kritisieren, dass komplexe Persönlichkeitsprofile erstellt werden und Unbeteiligte ins Visier der Polizei geraten könnten. Geklagt hatten unter anderem Anwälte, Journalisten und Vertreter verschiedener Organisationen.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber begrüßte die Entscheidung. Damit werde sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Polizei Rechtssicherheit geschaffen. Die Gewerkschaft der Polizei rief Bund und Länder auf, verfassungsrechtlich unbedenkliche Datenanalyse-Software bereitzustellen.

