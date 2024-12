Wetter

Regen im Nordosten und Süden, ansonsten bewölkt und einzelne Schauer - 1 bis 7 Grad

Das Wetter: Meist stark bewölkt, örtlich Schauer, in den Mittelgebirgen ab 600 m sowie in den Alpen als Schnee. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen vermehrt Auflockerungen. Im Tagesverlauf von Westen her zunehmende Bewölkung und etwas Regen. 1 bis 8 Grad.