Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Morgen in einem breiten Streifen vom Oberrhein und der Eifel bis in den Nordosten ausgreifend schauerartig verstärkter und teils kräftiger Regen, sowie einzelne teils starke Gewitter. 20 Grad an der Nordsee und bis 33 Grad in Südostbayern.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.