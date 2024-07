Wetter

Regen im Nordwesten, sonst wolkig, 21 bis 30 Grad

Das Wetter: Am Nachmittag und Abend südlich der Donau und in der Lausitz längere Zeit heiter. Sonst meist stark bewölkt und gebietsweise Regen. Am Abend im Westen einzelne kräftige Gewitter. 21 bis 30 Grad. Morgen

26.07.2024