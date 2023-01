Wetter

Regen im Westen, trocken bis heiter im Osten

Das Wetter: In der Früh örtlich noch Schauer, Temperaturen 7 Grad bis 0 Grad. Tagsüber von Westen her neuer Regen, in den Mittelgebirgen teils ergiebig. Im Osten und Südosten meist trocken. 7 bis 13 Grad. Morgen, am Sonntag, im Süden und Osten überwiegend stark bewölkt mit Regen, im höheren Bergland Schnee. Höchstwerte 6 bis 11 Grad.

14.01.2023