Wetter Regen, Schneeregen und Schnee

Das Wetter: Nachts bewölkt oder neblig und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte in der Nordhälfte 5 bis 1, in der Südhälfte plus 2 bis minus 4 Grad. Am Tage zunehmende Bewölkung, im Norden und Nordwesten Regen, in der Mitte Schneeregen oder Schnee. Im Süden nach Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. Temperaturen 1 bis 7 Grad.

19.01.2022