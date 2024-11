Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordwesten her Schneeregen- und Schneeschauer. Ganz im Norden sowie im Südwesten und Süden nur wenige Schauer sowie einige sonnige Momente. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Morgen in der Nordosthälfte gebietsweise Schauer, teils bis in tiefe Lagen als Schnee oder Graupel. Vom Westen bis in den Südosten längere sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf im Süden aufkommender Schneefall. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten und Norden Regen, sonst oft Schneeregen oder Schnee bis in tiefe Lagen. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.