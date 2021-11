Das Funkhaus des Deutschlandfunks in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden dicht bewölkt und vereinzelt Regen. In der Mitte und im Süden teils gering bewölkt oder klar, teils hochnebelartig bedeckt. Im Norden 6 bis 1, sonst 0 bis minus 5 Grad. Am Tag von Nordwesten bis in die Mitte Regen. Sonst teils länger neblig-trüb und örtlich Nieselregen. Im Tagesverlauf hier und da Auflockerungen. Temperaturen 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist stark bewölkt, im Nordwesten Schauer, im Osten einige Wolkenaflockerungen. Im Süden zeitweise Regen, Schneeregen oder Schnee. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.