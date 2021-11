Wetter Regen und Schnee

Das Wetter: Von Nordwest nach Südost sich ausbreitender Niederschlag, in der Südosthälfte bis in tiefe Lagen als Schnee. Später Übergang in Regen. 0 bis 10 Grad. Morgen bedeckt mit Regen, nur im Südosten meist trocken. 6 bis 11 Grad.

30.11.2021