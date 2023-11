Von der Mitte bis in den Südosten weitgehend Niederschläge, stellenweise auch Schnee. Im Norden meist trocken. Am Oberrhein Temperaturen bis 7 Grad, im Nordosten und Osten teils leichter Dauerfrost um minus 1 Grad. An den Küsten und im Bergland stark böiger Wind.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Süden meist trocken, von der Mitte bis in den Osten leichter Schneefall. Am Alpenrand länger sonnig. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.