Wetter

Regen und Schnee, im Nordosten etwas Sonne

Das Wetter: Von Westen her teils kräftige Niederschläge, am Nachmittag den Osten erreichend. In der Mitte bis in tiefe Lagen Schneefall. Im Nordosten etwas Sonne. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Morgen im Norden zeitweise sonnig, in der Mitte und im Süden Regen oder Schnee. Minus 1 Grad bis plus sechs Grad.

27.11.2023