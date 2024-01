Wetter

Regen und Schnee, im Südosten länger freundlich

Das Wetter: Nachts im Norden Regen oder Schnee, im Süden aufgelockert bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag gebietsweise Regen, im Nordosten mäßiger Schneefall. Im Südosten längere freundliche Abschnitte. Temperaturen minus 1 Grad im Norden bis plus 11 Grad am Oberrhein.