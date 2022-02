Heute teils Sturm- und Orkanböen. (dpa-news / Robert Michael)

Die Vorhersage: Wechselnd bewölkt und gebietsweise schauerartige Niederschläge, in den Hochlagen Schnee; vereinzelt kurze Gewitter. Im Südwesten im Tagesverlauf länger aufgelockert und trocken. Höchsttemperaturen 6 bis 17 Grad. Verbreitet teils Sturmböen, vor allem im Norden und Osten auch vereinzelt Orkanböen, örtlich Unwetter. Morgen von Westen und Südwesten her dichte Wolken, teils Regen. Im Tagesverlauf im Südwesten und südlich der Donau Auflockerungen. 6 bis 18 Grad. Von Mittag an erneut Sturmböen, zum Abend im Westen und Nordwesten auch orkanartige Böen.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, in der Südhälfte auch länger sonnig. 5 bis 12 Grad. Teils wieder schwere Sturmböen.

