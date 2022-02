Wetter Regen und Schnee, teils Sturm- und Orkanböen

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht wechselnd wolkig, im Norden und im Mittelgebirgsraum noch Schauer. Tiefstwerte zwischen 6 und minus 3 Grad. Oft noch starker bis stürmischer Wind. Örtlich Orkanböen. Morgen von Westen her dichte Wolken, teils Regen, später im Süden erneut teils aufgelockert. 6 bis 18 Grad. Von Mittag an wieder Sturmböen, später im Westen und Nordwesten auch orkanartige Böen.

17.02.2022