Nach dem Abzug eines Sturmtiefs Richtung Baltikum setzt sich vorübergehend leichter Zwischenhocheinfluss durch. Ab morgen Mittag sorgt ein neues Orkantief für den nächsten schweren Sturm in Deutschland.

Die Vorhersage: In der Nacht wechselnd wolkig, im Norden und im Mittelgebirgsraum einzelne Schauer. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Wind, an der Ostsee noch Sturmböen. Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Gegen Morgen von der Eifel bis zum Schwarzwald leichter Regen. Tiefstwerte zwischen 6 und minus 3 Grad. Am Tage im Südwesten zeitweise Regen, auch in der Osthälfte regnerisch, im Westen anfangs noch trocken. Höchstwerte 6 bis 18 Grad. Von Mittag an von Westen rasche Zunahme des Windes, gegen Abend in der Nordhälfte erneut Unwetter, verbreitet Sturm und einzelne orkanartige Böen, an den Küsten Orkan, an der Nordsee extremer Orkan.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, örtlich Gewitter, im Süden auch länger sonnig. 5 bis 12 Grad. Teils wieder schwere Sturmböen.

