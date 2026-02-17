Die Vorhersage:
Nachts verbreitet Schauer, meist als Regen, im Norden und Osten als Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 7 Grad. Am Tag weitere Regen- oder Schneeschauer. Im Nordosten gebietsweise leichter Schneefall. Temperaturen minus 3 bis plus 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden und Osten teils stark bewölkt, gebietsweise Schneeschauer. Sonst wechselnd wolkig. Im Südwesten am Nachmittag aufkommender Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.