Wetter
Regen- und Schneeschauer, im Nordosten leichter Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Eine Luftmassengrenze trennt kalte Festlandsluft im Norden und Osten von relativ milder Atlantikluft im Rest des Landes.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet Schauer, meist als Regen, im Norden und Osten als Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 7 Grad. Am Tag weitere Regen- oder Schneeschauer. Im Nordosten gebietsweise leichter Schneefall. Temperaturen minus 3 bis plus 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden und Osten teils stark bewölkt, gebietsweise Schneeschauer. Sonst wechselnd wolkig. Im Südwesten am Nachmittag aufkommender Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.