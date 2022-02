Wetter Regen, zeitweise stürmisch

Das Wetter: In der Nacht Regen, im Bergland Schneeschauer bei 5 bis 0 Grad. Stellenweise Glätte. Besonders im Süden Sturmböen. Morgen wechselhaft mit Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauern, von Norden und Westen nachlassend. Dort später auch sonnige Abschnitte. An der See und im Bergland Sturmböen. 3 bis 9 Grad.

