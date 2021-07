Die Regenbogenfahne, die beim EM-Spiel Tschechien - Dänemark im Stadion in Baku einkassiert wurde, sorgt weiter für Diskussionen.

Der dänische Fußballverband widersprach der Darstellung der Europäischen Fußball-Union UEFA, wonach der Fan mit der Fahne unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Mitarbeiter seien in der Nähe des Vorfalls gewesen und würden zur Untersuchung des Vorgangs beitragen, twitterte Ronnie Hansen, kaufmännischer Leiter des Verbandes. Aber: Man teile die Ansicht der UEFA überhaupt nicht, dass der betroffene Zuschauer stark betrunken gewesen sei und warte nun auf die Untersuchung der UEFA.



In der aserbaidschanischen Hauptstadt hatten Ordner dänischen Fans das Symbol der LGBTQ-Bewegung weggenommen. Die Fahne soll bei anderen Besuchern Aggressionen hervorgerufen haben. Nach dem Spiel sei sie ihnen wieder zurückgegeben worden, hieß es. Die Uefa bekräftigte in einer Mitteilung, sie habe niemals eine Anweisung gegeben, Regenbogenfahnen in irgendeinem EM-Stadion zu konfiszieren.



Die Regenbogen-Farben gelten als Zeichen für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt. Sie waren bereits in der vergangenen Woche ein viel diskutiertes EM-Thema, weil die UEFA untersagt hatte, dass die Münchner Arena zum deutschen Spiel gegen Ungarn entprechend bunt beleuchtet wird.

