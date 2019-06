Der Regensburger Bischof Voderholzer ist der Ansicht, dass die Ablehnung der Frauen-Weihe die Bedeutung von Frauen in der Kirche nicht abwertet.

Die Bedeutung sei durch die "Zuordnung des geistlichen Dienstamtes mit seiner seinsmäßigen Aufgabe der Christusrepräsentation" nicht geschmälert, sagte Voderholzer laut seiner Pressestelle in Regensburg. Der Bischof wiederholte demnach bei der Eröffnung der diözesanen Wolfgangswoche, Jesus habe ausschließlich Männer als Apostel berufen. Dies hatte Voderholzer schon vorige Woche beim Kongress "Freude am Glauben" des konservativen Forums Deutscher Katholiken in Ingolstadt betont.

Die Kirche ist der "Leib Christi"

Der Bischof ergänzte nun, dass es beim geistlichen Dienstamt nicht zuerst um eine Funktion gehe, die beliebig ersetzbar sei, sondern um die Darstellung einer Seinswirklichkeit. Die Kirche sei weder Gewerkschaft, Partei noch Staatswesen, das lediglich eine irdische Wirklichkeit sei, eigene Ziele verfolge und von gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten vertreten werde. Die Kirche sei vielmehr "der Leib Christi" zur Vergegenwärtigung seines Wortes und seiner heilbringenden Erlösungstat am Kreuz, betonte Voderholzer.



"In dieser Kirche gibt es verschiedene Dienste und Ämter. Und von Anfang haben Frauen sich in der Kirche mit all ihren Gaben und Fähigkeiten eingebracht." Frauen hätten, soziologisch betrachtet, in Antike und Mittelalter durch die Kirche Entfaltungsmöglichkeiten bekommen. "Der Stand der Witwen etwa bot Schutz vor der im Römischen Reich selbstverständlichen Wiederverheiratungspflicht", so der Bischof weiter. Außerdem seien Frauenorden stets Orte der Bildung und der Innovation gewesen.