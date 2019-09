Die Amazonas-Länder wollen den größten Tropenwald der Welt besser schützen.

Das vereinbarten sie bei einem Gipfeltreffen im kolumbianischen Leticia. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten sie den Aufbau eines Kooperationsnetzwerks an, über das unter anderem Wetterdaten sowie Informationen über illegale Abholzungen und illegale Minen ausgetauscht werden sollen. Unterzeichnet wurde der Pakt von Kolumbien, Peru, Brasilien, Ecuador, Bolivien, Suriname und Guyana.



Im Amazonas-Gebiet wüten derzeit die schwersten Brände seit Jahren. Insbesondere der brasilianische Präsident Bolsonaro steht international in der Kritik, weil er die wirtschaftliche Nutzung des für das Weltklima wichtigen Regenwalds vorantreibt.