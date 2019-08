Der brasilianische Präsident Bolsonaro hält deutsche Fördermittel für Waldschutzprojekte in seinem Land für verzichtbar.

Brasilien brauche das Geld nicht, sagte Bolsonaro in der Hauptstadt Brasilia. Er reagierte damit auf Äußerungen von Bundesumweltministerin Schulze. Die SPD-Politikerin hatte dem "Tagesspiegel" gesagt, die Projektzusammenarbeit könne erst dann wieder fortgeführt werden, wenn Klarheit darüber herrsche, ob eine konsequente Reduzierung der Abholzungen verfolgt werde. Die Politik der brasilianischen Regierung im Amazonas lasse aber Zweifel daran aufkommen. Laut Bericht geht es in einem ersten Schritt um einen Betrag von rund 35 Millionen Euro.



Brasiliens Präsident Bolsonaro will keine weiteren Schutzgebiete ausweisen, jedoch mehr Rodungen zulassen und die Amazonasregion wirtschaftlich stärker nutzen.