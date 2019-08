Die brasilianische Regierung zeigt sich offen für finanzielle Unterstützung zur Bekämpfung der Brände im Amazonas-Gebiet.

Ein Sprecher des Präsidenten sagte, die Verwendung des Geldes müsse allerdings unter voller Kontrolle der Regierung Brasiliens stehen. Präsident Bolsonaro werde zudem am 6. September an dem Dringlichkeitstreffen mit Peru und Kolumbien für einen Regenwald-Schutzpakt teilnehmen.



Die G7-Staaten hatten im Kampf gegen die Waldbrände 20 Millionen Dollar zugesagt. Bolsonaro wollte das Geld allerdings nur unter der Bedingung annehmen, dass Frankreichs Staatschef Macron ihn für angebliche Beleidigungen um Entschuldigung bittet. Macron habe ihn unter anderem als "Lügner" bezeichnet. Die französische Regierung hat dies bisher nicht kommentiert.



In der Debatte über den Umgang mit den Bränden gingen die Gouverneure der brasilianischen Bundesstaaten in der Region auf Distanz zu Bolsonaro. Bei dem Treffen mit Bolsonaro hieß es, wenn das Land sich auf internationaler Ebene isoliere, setze es sich ernsten Handelssanktionen gegen die eigenen Produzenten aus. Zudem wurde vor einem schweren Imageschaden gewarnt, der bereits jetzt Anlass zur Sorge gebe.

Bolsonaro macht indirekt indigene Bevölkerung mitverantwortlich

Bolsonaro machte auf dem Treffen indirekt die indigene Bevölkerung mitverantwortlich für die Brände. Nach Medienberichten äußerte er sich zu seiner eigenen Weigerung, den Völkern Land zu überschreiben. Würde er diesen Forderungen nachgeben, wären die Brände in zwei Minuten vorbei. Die Nachrichtenagentur KNA schreibt, der Präsident interpretiere die Brände als Antwort auf seine Weigerung. So bezeichnete er auch die Politik seiner Vorgänger, indigenen Völkern Land zuzuteilen, als "Psychose" und als "verantwortungslos".



Auch in Bolivien wüten derzeit zahlreiche Brände, allerdings wird darüber weniger berichtet.